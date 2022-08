Marta Temido entrou e sai do Governo em tumulto. Em outubro de 2018, sucedeu a Adalberto Campos Fernandes - afastado do cargo durante um fim de semana, logo após a aprovação do Orçamento de Estado - e precisamente um ano depois foi chamada ao Parlamento para explicar um expurgo forçado nas listas de espera para consultas hospitalares feito pela Administração Central do Sistema de Saúde, a que presidia.