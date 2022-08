Duarte Lima será libertado antes do julgamento, MP poderá rever medidas de coação

A liberdade está à vista para Duarte Lima, o ex-líder parlamentar do PSD condenado a seis anos de prisão no caso Homeland: de acordo com uma fonte próxima do processo, o recluso mais famoso da prisão da Carregueira acaba de cumprir a pena a meio de novembro deste ano e terá de ser libertado nessa altura. Problema: no dia 23 de novembro, tem início o julgamento do homicídio de Rosalina Ribeiro, em que o antigo político é acusado de matar a tiro no Brasil a antiga secretária e companheira do milionário Tomé Feteira.

O início do julgamento, que decorrerá no Tribunal de Sintra, apesar de os factos terem ocorrido no Brasil, já esteve marcado para o final de 2021 mas foi adiado duas vezes por as autoridades brasileiras não terem notificado as testemunhas daquele país que terão de ser ouvidas por videoconferência.