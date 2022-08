Rendas vão subir cerca de 5% em 2023 devido à inflação

As rendas das casas, do comércio e da indústria vão sofrer um aumento na ordem dos 5% em 2023. De acordo com o “Jornal de Notícias”, a atualização das rendas é determinada pela taxa de variação média do índice de preços no consumidor dos últimos 12 meses terminados em agosto. Esse índice, excluindo a habitação, ficou nos 4,79%.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou, esta quarta-feira, que a taxa de inflação no país atingiu os 9,1% em julho e que o coeficiente aplicável às rendas se aproximou dos 5%. Este vai ser o maior aumento da última década.

O INE vai publicar (a 31 de agosto) a estimativa rápida da taxa de inflação referente a agosto, altura em que se vai ficar a conhecer com rigor a percentagem que os proprietários podem aplicar na atualização das rendas. No entanto, o valor final vai ser revelado em setembro. Após se conhecer os dados oficiais, terá de ser publicado em Diário da República até 30 de outubro. Só depois de publicado é que os senhorios podem comunicar aos inquilinos qual é o aumento em 2023.