Inspeção da Saúde vai averiguar caso de grávida que perdeu bebé antes de chegar à maternidade

Uma mulher, de 41 anos, residente em Castelo Branco percorreu 100 quilómetros para, na madrugada de quarta-feira, chegar ao Hospital Distrital de Santarém (HDS) por suspeitar que ia entrar em trabalho de parto. Contudo, quando chegou ao Hospital o bebé já se encontrava sem vida. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um inquérito.

A grávida de risco terá constatado, no portal do SNS, que a Urgência de Obstetrícia do Hospital de Abrantes, a 30 quilómetros da sua casa, estava a funcionar com limitações por falta de médicos para completar as escalas, e por isso optou, segundo o "Jornal de Notícias", por se dirigir a Santarém.

De acordo com o jornal “Público”, vão ser apuradas as circunstâncias que conduziram a este desfecho para se perceber se poderia ter sido evitado se os serviços de urgência de ginecologia-obstetrícia e os blocos de partos estivessem a funcionar sem limitações. Para além do inquérito aberto pela IGAS que pretende verificar se a deslocação da utente [a Santarém] se deveu ou não à impossibilidade de ser atendida” no seu hospital de referência”, o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT, a que pertence o hospital de Abrantes) abriu um inquérito para “perceber o percurso da grávida e se lhe foram prestados os cuidados adequados” .