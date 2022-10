James Webb: Ainda agora chegaram as primeiras imagens, mas “não vai demorar muito até se falar de candidatos à existência de vida”

A última vez que um Presidente dos EUA utilizou o Espaço como palco foi em 1996, quando Bill Clinton fez questão de anunciar, com toda a certeza deste mundo e de outros, que evidências de vida em Marte tinham sido descobertas. O que poderia ser um grande salto político revelou-se, com o tempo, uma grande queda no ridículo. Desde então, nenhum dos que o sucedeu na Casa Branca ousou atrair os holofotes para apresentar ao mundo uma grande façanha científica. Assim foi até esta segunda-feira, dia em que Joe Biden fez questão de assumir o protagonismo no momento de revelar a primeira imagem captada pelo telescópio James Webb Space Telescope (JWST).

