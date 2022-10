Portugueses consomem 3,5 vezes mais carne do que a dose diária recomendada

Quando, em 2014, o polémico documentário “Cowspiracy: The Sustainability Secret” foi para o ar, influenciando os hábitos alimentares de pessoas em vários pontos do mundo, várias vozes de oposição levantaram-se. Muitas contestavam a forma como os norte-americanos Kip Andersen e Keegan Kuhn retratavam o impacto negativo da agropecuária intensiva no meio ambiente e a alegada conivência de organizações não governamentais ambientalistas com este problema. Sete anos volvidos, o vegetarianismo, veganismo ou a redução do consumo de carne ainda são temas capazes de gerar discussões acesas.

Apesar de existirem “alguns aspetos pouco rigorosos” no documentário e de estar “distante” do que se passa na agropecuária portuguesa, “não deixa de ser um alerta”, diz ao Expresso Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero. Ainda assim, considera que este, tal como o “Seaspiracy”, se “fica muito pela crítica e quando chega às soluções limita-se a propor deixar de comer carne (ou peixe)” — uma “radicalização que não conquista quem até está disponível” —, embora louve os seus autores “pelo debate que têm gerado”.