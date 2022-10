Juiz negacionista vai ter manif de apoio - que acaba em frente à residência oficial de António Costa

O juiz Rui Fonseca e Castro sabe esta quinta-feira qual é a pena disciplinar que o Conselho Superior da Magistratura (CSM) lhe vai aplicar na sequência do primeiro processo em que é acusado de atos contra a dignidade da magistratura.

Um grupo de apoiantes convocou para a manhã desta quinta-feira uma manifestação em frente ao CSM, onde o plenário irá decidir se segue a posição do instrutor do processo e expulsa o juiz ou se lhe aplica uma medida menos gravosa. Os manifestantes vão depois seguir a pé até à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.

Não se sabe se Rui Fonseca e Castro estará presente na manifestação ou no CSM. Quando prestou declarações foi seguido por um grupo de apoiantes que se envolveram em conflitos com a polícia - que fez várias detenções.

Na última vez em que esteve no CSM para apresentar a sua defesa, o juiz enfrentou a polícia - a qual, afirmou, estava "abaixo" de si. Estas declarações valeram-lhe mais um processo disciplinar. O terceiro.