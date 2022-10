Amazon lança o seu primeiro robô doméstico: chama-se Astro, consegue fazer beatbox e só vai estar à venda dos EUA

A Amazon anunciou esta terça-feira o seu primeiro robô doméstico: chama-se Astro, vai utilizar a tecnologia da assistente virtual Alexa e numa fase inicial terá um custo de 999 dólares, cerca de 885 euros.

Segundo a empresa, o robô pode ser controlado à distância pelo utilizador para verificar pessoas, animais de estimação ou questões de segurança. Aliás, o Astro pode patrulhar a casa automaticamente e enviar uma notificação ao proprietário caso detete algo fora do comum. O Astro é mais do que uma “Alexa com rodas”, garante a Amazon: foi programado com uma série de movimentos e expressões que lhe conferem personalidade, por exemplo, que lhe permitem executar tarefas como fazer beatbox e dançar. Além disso, conta com um ecrã full HD de 15,6 polegadas para a realização de chamadas de vídeo.

No anúncio do novo produto, a Amazon quis esvaziar quaisquer potenciais preocupações relacionadas com a privacidade dos utilizadores: garante que o Astro pode ser programado para não se deslocar por determinadas zonas “fora dos limites” e que tem uma funcionalidade de “não incomodar”. Além disso, tem botões para desligar a câmara e o microfone - mas à custa de perder a capacidade de se mover.

A Amazon promete ainda mais robôs no futuro: o Astro é apenas o "primeiro". A empresa explicou ainda que o robô passou por “centenas de milhares de horas de testes internos com funcionários” antes de ser anunciado.

“O Astro é uma aposta arrojada da Amazon, mas um passo lógico tendo em conta o conhecimento que a empresa tem de robótica e o seu desejo de integrar [a robótica] na vida dos consumidores”, disse Ben Wood, analista-chefe da empresa tecnológica CCS Insight, em declarações à BBC. “[A Amazon] está disposta a introduzir produtos altamente experimentais no mercado e ver como os consumidores reagem”, acrescentou.

O Astro vai estar disponível no mercado ainda este ano - mas apenas nos Estados Unidos. Depois de uma fase inicial de vendas, o preço vai subir dos 999 dólares para os 1.449,99 dólares, cerca de 1240 euros. “Acredito que o Astro vá esgotar em minutos assim que estiver disponível nos EUA”, vaticina Ben Wood.