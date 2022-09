Um post emotivo: Linda Evangelista explica como ficou "permanentemente desfigurada" e quer justiça

Linda Evangelista assumiu esta semana-feira que sofreu uma reação adversa a um tratamento estético que realizou "há mais de cinco anos".

Numa nota divulgada no Instagram, a modelo canadiana afirmou ter-se submetido a um procedimento de CoolSculptingn da Zeltiq. Esta intervenção não cirúrgica recorre ao frio para eliminar gordura localizada.

No entanto, terá sofrido uma reação adversa rara. “Fez o oposto do prometido. Aumentou, em vez de diminuir, as minhas células gordas e deixou-me permanentemente desfigurada, mesmo após duas dolorosas cirurgias corretivas. Deixaram-me, como os media descreveram, ‘irreconhecível’.”

A modelo, que ganhou fama internacional nos anos 80 e 90, terá desenvolvido hiperplasia adiposa paradoxal (HAP), um risco para o qual diz não ter sido alertada antes do tratamento. Esta condição "destruiu o seu sustento" e fê-la entrar em depressão, conta.

Na mesma publicação, Linda diz que avançou com um processo contra a clínica.