Ronaldo quer destruir polémica marquise no edifício da Rua Castilho

Cristiano Ronaldo quer destruir a polémica marquise construída no seu apartamento, na Rua Castilho, em Lisboa.

Segundo a TVI, que cita uma fonte da Câmara Municipal de Lisboa, a autarquia recebeu uma exposição onde o representante do jogador manifesta “a intenção de repor o imóvel de acordo com o projeto aprovado”, tendo sido requerido a prorrogação de prazo para o efeito.

Depois de, no dia 1 de julho, ter sido realizada uma vistoria à obra, Cristiano Ronaldo, foi notificado, de modo a retirar a marquise ou alterar a estrutura para a tornar legal. Escolhendo a primeira opção, foi-lhe concedido um prazo, que terminou esta quarta-feira, recorda também a TVI.

Por causa da marquise que CR7 mandou construir no topo do edifício Castilho 203, o arquiteto autor do projeto do prédio, José Mateus, chegou a ponderar avançar com uma queixa.

“É um desrespeito pela arquitetura”, mas tem um outro problema: é ilegal, declarou, em maio. “Aquela marquise infringe a altura máxima” permitida para o edifício, que tinha uma estrutura pré-existente “já muito acima da média”.

O Expresso tentou contactar a autarquia de Lisboa, para conhecer detalhes do pedido recebido e se este vai ser aceite, sendo concedido o alargamento do prazo, mas não foi possível saber mais detalhes.