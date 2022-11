Covid-19. Crianças saudáveis podem ser vacinadas se os pais quiserem e o médico concordar, diz Graça Freitas ao Expresso

Todas as crianças e adolescentes dos 12 aos 15 anos podem ser vacinadas contra a covid logo que o agendamento para esta faixa etária seja aberto, prevê-se que no final de agosto.

A presença de doenças associadas, a norma que dá acesso direto à imunização, pode ser ultrapassada por uma simples prescrição médica. Que está dependente da vontade do médico que a passar.

Apenas o pedido dos pais não será suficiente, como afirmou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a visita oficial ao Brasil. Na verdade, será “sempre necessária” a indicação do clínico assistente, como explica ao Expresso a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

A possibilidade de proteger os mais novos sem fatores de risco já constava na recomendação, publicada na quinta-feira, relativa à vacinação da população dos 12 aos 15 anos com doenças que aumentam os riscos associados à infeção. Mas não foi corretamente interpretada. No documento, pode ler-se que a DGS “considera que deve ser dada a possibilidade de acesso à vacinação, a qualquer adolescente com 12-15 anos, por indicação médica, de acordo com a calendarização da campanha de vacinação”.

Uma fonte do Governo, contactada pelo Expresso, corrobora a informação: “Entre os 12 e 15, e para além dos casos de comorbilidades, a vacina é possível por indicação médica. Portanto, cabe aos pais decidir levar os filhos ao médico para que este determine se recomenda a toma da vacina.”

Segundo o coordenador da task force para a vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, a vacinação de todas as crianças e jovens na faixa etária dos 12 aos 15 anos está preparada e deverá iniciar-se a partir de meados de agosto. A Madeira já começou a fazê-lo e para todos.

Os peritos em vacinação da DGS optaram, para já, por uma medida cautelosa e vão aguardar mais estudos antes de recomendarem a vacinação universal dos 12 aos 15 anos. Neste momento, o acesso é prioritário em caso de “comorbilidades associadas a maior risco de doença grave”, como imunossupressão, doenças neurológicas ou trissomia, entre outras. A lista detalhada deverá ser divulgada em breve.