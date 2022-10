CNPD vai investigar uso de cookies em sites de serviços do Estado: “Há deficiências graves” em Portugal

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) anunciou esta sexta-feira que deu início a “um levantamento geral sobre a forma como as entidades públicas estão a usar determinados serviços e ferramentas on-line, com incidência no tratamento de dados pessoais”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler