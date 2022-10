Sites do SNS enviam dados para a Google

Os principais endereços do Sistema Nacio­nal de Saúde (SNS) têm disponibilizado dados dos cidadãos para exploração comercial da Google e de outras marcas ligadas à publicidade. Além de dados de tráfego, como os que são recolhidos pelo serviço Google Analytics, os endereços SNS24.pt e SNS.gov.pt recolhem dados para campanhas publicitárias através do serviço Doubleclick. O Expresso usou algumas ferramentas de monitorização de tráfego que permitiram apurar que a recolha de dados também contempla áreas que o SNS.gov.pt disponibiliza para utentes, agendamento de vacinas covid-19 e solicitação de medicamentos para o VIH. No SNS24.pt o panorama é semelhante — e a recolha de informação só cessa se o utilizador a impedir. Por outro lado, o SNS24.pt e o SNS.gov.pt envolvem os dados mais “sensíveis”, mas não são únicos. Segundo algumas ferramentas especializadas, os sites da Assembleia da República, SIRP, GNR e PSP, Ivaucher.pt e Autenticação.gov.pt também permitem exploração comercial de dados de navegação dos cidadãos.

“O Estado está a entregar de mão beijada a gigantes da internet dados sensíveis dos cidadãos. Este caso assume particular gravidade em sites relacionados com serviços essenciais do Estado, como o SNS, Finanças e justiça, que recorrem a serviços de tracking (rastreamento) externos para otimizarem a gestão desses sites”, refere Eduardo Correia, pioneiro da internet e professor na Universidade do Porto, que aceitou analisar estes casos a título pessoal.