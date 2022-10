Covid-19. A variante Delta Plus é mais contagiosa? E já tem expressão significativa em Portugal?

Para perceber o rodopio de variantes do coronavírus pandémico é preciso parar as opiniões que estão a girar.O foco a manter é, por agora, somente um: a designação Delta plus é a variante da India (Delta) com a mutação nepalesa (plus) que já estava referenciada em Portugal.

