O português a saque: nunca se falou e escreveu tão mal. Veja os exemplos

Assim se fala e escreve nos tempos que correm. Vejamos em pormenor.

Se dissermos “uma jovem” estaremos a definir sem ambiguidades aquilo de que estamos a falar. Um pleonasmo, além do mais sexista, já que não consta que se costume aludir a “jovens homens”. Tudo radica, diz Joana Rabinovitch, ex-docente da Faculdade de Letras de Lisboa e da Universidade Nova, no facto de “em inglês, ao contrário do português, os adjetivos e os artigos não terem género.” Daí que a young woman, não se possa traduzir à letra. Em português, palavras como “forte” ou “jovem” são neutras. É o vocábulo que os antecede que lhes dá o género: uma jovem, várias jovens, diversas jovens...

