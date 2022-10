Escola de Verão e tutorias duas vezes por semana a Português e Matemática: um plano para recuperar o ensino do impacto pandémico

Um grupo de investigadores propôs ao Governo uma estratégia de recuperação de aprendizagens para os alunos do 1º ao 9º ano, incluindo a introdução de programas de tutoria às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, assim como a criação de escolas de verão.

“Desde o último confinamento em Portugal, ainda não foi tornado público nenhum plano de recuperação de aprendizagens. Este documento propõe dois tipos de medidas imediatas, efetivas e temporárias, já testadas em outros sistemas de ensino e adaptadas ao sistema Português”, pode ler-se no texto “Aprendizagens perdidas devido à pandemia: Uma proposta de recuperação”, da autoria de Bruno P. Carvalho, Pedro Freitas, Miguel Herdade, Susana Peralta, e Ana Balcão Reis, e que foi entregue ao Governo esta quinta-feira.

No que toca aos programas de tutoria, o plano dos académicos é o seguinte: duas aulas semanais e integradas no horário escolar de Português e Matemática, com duração entre 30 minutos e uma hora, para “pequenos grupos” de três a cinco alunos do ensino básico, durante pelo menos 12 semanas. “A evidência acerca da eficácia deste tipo de programas tem mostrado ganhos, medidos em tempos de aprendizagem, entre 3 e 15 meses”, apontam os investigadores.

Em relação às aulas da disciplina de Português, o cenário base apresentado estima que estes programas possam ser frequentados por, pelo menos, 125 mil alunos: se fossem organizados em grupos de três seriam necessários três mil tutores, e em grupos de cinco seriam precisos cerca de dois mil destes profissionais. Pelos cálculos feitos pelos investigadores, remunerar três mil tutores teria um custo de 88 milhões de euros para os cofres do Estado; se fossem apenas dois mil, esse valor seria de 53 milhões. No cenário mais abrangente, 380 mil alunos teriam acesso a tutorias, e aí seriam necessários seis mil tutores, a troco de 160 milhões de euros.

No caso da Matemática, a tutoria do cenário base chegaria a 273 mil alunos do ensino básico e envolveria 4,5 mil tutores para grupos de tutoria de 5 alunos, com um custo total deste à volta dos 115 milhões. Num cenário mais abrangente, para 530 mil alunos, o custo seria de 222 milhões. Tudo somado, as tutorias às duas disciplinas teriam um custo entre 280 e 639 milhões de euros se os alunos ficassem em grupos de três (704 euros por aluno), ou de 168 a 383 milhões em grupos de cinco (422 euros por aluno). Para chegar às estimativas do universo de alunos envolvidos, os investigadores consultaram resultados anteriores das provas de aferição.

“Sabemos que as perdas de aprendizagem têm impacto na capacidade dos jovens em ganharem dinheiro”, explica ao Expresso Susana Peralta. O documento que ajudou a escrever apoiou-se nos cálculos do relatório da OCDE “Schooling disrupted, schooling rethought: How the Covid-19 pandemic is changing education”, publicado no ano passado: “A maioria dos alunos não foi capaz de aprender os conteúdos esperados durante o encerramento das escolas. Vai ser necessário tempo extra de aprendizagem para minimizar o impacto de longo prazo das perdas de aprendizagem”, alertava o texto, que dizia ser necessário “expandir as oportunidades pode envolver aumentar a duração do dia escolar, aumentar o número de dias de aprendizagens por semana, ou trabalhar durante o verão ou outras férias escolares.”

Susana Peralta sublinha a importância de o custo mínimo do programa ser apenas de 422 euros por aluno. “Em educação, sabemos que os retornos [do investimento] são mais elevados quanto mais desfavorecido é a população a ser intervencionada”, diz. Neste caso, “os ganhos de rendimento futuro, mesmo tendo em conta as estimativas mais conservadoras, são substancialmente superiores ao custo da intervenção por aluno”, garante. Na prática, isto significa que cada euro gasto neste programa de recuperação de aprendizagens pode significar um retorno de três a dez euros ao longo dos próximos 40 anos.

Escolas de Verão e exemplos lá fora

No que toca às escolas de verão, a ideia é a de abranger os alunos inscritos no 1º e 2º ciclo do ensino público: teriam uma duração de quatro semanas, “combinando atividades lúdicas e de recuperação de aprendizagens”, num total de 20 horas de tutoria - ou cinco horas por semana. “No fundo, é um programa de tutoria mais diluído”, explica Peralta, adiantando que o plano teve em conta a realidade remuneratória dos professores em Portugal.

“Os valores [apresentados] refletem o custo total de trabalho dos tutores, incluindo a formação e os tempos de preparação das aulas”, aponta, bem como o valor de referência de 2019 das contribuições da Segurança Social a associações de tempos livres para crianças. Num cenário em que 47% dos alunos participassem, o custo total seria inferior a 42 milhões de euros, ou cerca de 166 euros por aluno. Se 62% participassem, o custo subiria para pouco mais de 55 milhões.

Em Portugal a diferença de conhecimentos entre os alunos mais desfavorecidos e os seus colegas de famílias de maior rendimento equivale a um atraso de 2 anos nas aprendizagens. Além destas desigualdades educativas, Portugal continua a ser o país da UE com a maior percentagem de população sem educação secundária. Nesse sentido, o documento sublinha a importância de recolher dados para aferir o impacto da pandemia no ensino nacional.

Enquanto esses indicadores não existem, os especialistas argumentam com dados estrangeiros: em Inglaterra, as primeiras projeções apontavam para um aumento de 36% do fosso entre os alunos desfavorecidos e os seus colegas; além disso, os alunos entre os seis e os sete anos de idade “tinham dois meses de atraso na aquisição de competências relativamente aos alunos de anos anteriores” - sete meses no caso dos alunos desfavorecidos.

Além disso, os estudantes holandeses perderam conhecimentos equivalentes a um quinto do ano letivo devido ao encerramento das escolas durante oito semanas. Inglaterra e Holanda são, aliás, dois dos vários países no mundo que já implementaram planos de recuperação de aprendizagem semelhantes: o plano inglês custa 1,7 mil milhões, entre tutorias e escola de verão, e o holandês é de 8,5 mil milhões. Espanha, França e Irlanda do Norte já anunciaram planos idênticos.