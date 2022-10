Caçadores espanhóis mataram mais de mil animais

A associação Monteros de La Cabra, que esteve este fim de semana na Quinta da Torre Bela, na Azambuja, terá realizado pelo menos 17 caçadas em Portugal entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019, durante a época alta do calendário venatório, matando, no total, 1187 animais, a que se juntam os 540 deste fim de semana. A estes eventos juntam-se oito caçadas em Espanha no mesmo período. A informação está no “Todo Monteria”, uma publicação espanhola dedicada à caça. O calendário do grupo é exaustivo: há datas, locais, número de caçadores envolvidos e espécies a caçar.

A primeira caçada da “temporada” dos espanhóis em Portugal foi na zona de caça turística da Herdade da Coutada de Frades, em Moura, Beja, a 5 de outubro. Envolveu 38 caçadores e tinha como objetivo caçar 110 veados e javalis, 50 dos quais machos. No dia seguinte, o grupo foi à Herdade da Maúcha da Rainha, nas Caldas da Rainha, para caçar pelo menos 85 destes animais e mais “20/30 porcos”, escreveram.