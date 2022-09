Covid-19. Vacinação na 3ª fase deverá ser por ordem de inscrição

Vacinados os portugueses suscetíveis a efeitos graves ou fatais da covid-19, identificados nas duas primeiras fases do plano, a restante população poderá proteger-se precisando apenas de uma inscrição. Os peritos da Comissão Técnica de Vacinação para a Covid-19 admitem que o número de doses que estarão disponíveis na terceira fase e seguintes permitirá a dispensa sem critérios prévios e só por vontade do próprio. O esquema de distribuição só terá de ser diferente, do que agora está a ser ponderado, se a entrega das vacinas sofrer atrasos.

“Desde a primeira hora que se pensou na globalidade do plano de vacinação e neste momento não é preciso pensar em mais critérios, que se podem alterar. Toda a população, à exceção das grávidas e das crianças – estas para já —, terá oportunidade de vacinar-se. Dependendo das entregas, e a correr como previsto, não deverá ser necessário constituir mais grupos prioritários”, explica ao Expresso um dos elementos da comissão técnica. É também com base nessa premissa que foi “já dito que haverá um alargamento da rede de administração, além dos centros de saúde e dos gabinetes de saúde ocupacional definidos para as duas primeiras fases. Com o número de vacinas a aumentar, será necessário ter uma rede maior precisamente para uma terceira vaga sem grupos definidos”, acrescenta.

