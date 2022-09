Covid-19. Animais de estimação também são infetados

Todos os mamíferos podem ser infetados com o novo coronavírus, mas ainda há muito por investigar sobre como a covid-19 passa de animais para humanos e vice-versa e que potenciais mutações o SARS-CoV-2 sofre nestes contágios. A preocupação em torno do papel dos animais na transmissão ganhou atualidade há cerca de duas semanas, com o caso dos visons na Dinamarca, mas desde fevereiro já foram identificados vários casos positivos noutras espécies, incluindo em animais de companhia.

“Todos os mamíferos, uns mais do que outros, consoante o potencial que têm de infeção através da proteína ACE2 (que o vírus usa para infetar as células), são potenciais reservatórios de coronavírus como o SARS-CoV-2”, explica Pedro Esteves, investigador do Centro para a Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto (CIBIO-InBio).

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.