Sente dores de cabeça, estalidos e dificuldade em abrir a boca? Saiba que pode sofrer de disfunção temporomandibular

Os primeiro sintomas podem ser discretos. Estalidos junto ao maxilar, algum incómodo ao mastigar, não necessariamente dor, e, por vezes, dificuldade em abrir completamente a boca. Sem tratamento, as queixas vão evoluindo até o doente com disfunção temporomandibular (DTM) passar destes sinais de desconforto para um quadro que inclui dores fortes, incapacidade de mastigar e dores de cabeça frequentes. O problema é mais comum em mulheres entre os 20 e os 50 anos de idade e, para além de dores intensas no maxilar e na face, a disfunção pode comprometer a mastigação dos alimentos, bloquear a articulação e/ou limitar a abertura da boca, em alguns doentes de forma severa.

