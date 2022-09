A febre das bicicletas. 3 perguntas a um especialista

A pandemia será um recuo ou uma alavanca para uma mobilidade mais sustentável?

A pandemia obrigou as pes­soas a ficarem confinadas, mas com pressão para ter o sistema económico a funcionar, e os esquemas de trabalho à distância que existiam entraram em prática de forma muito repentina. Criou-se um novo mundo do trabalho e a isso juntou-se o comportamento social. Ou seja, algumas pessoas assumiram que esta­riam mais protegidas e viveriam melhor se estivessem mais longe da multidão, com uma rede de contactos acessível, sem terem de estar numa área metropolitana, podendo optar por uma cidade média, com uma casa maior e mais barata. Isso pode gerar uma travagem das lógicas de concentração urbana vividas até agora.

