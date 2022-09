Ativistas ameaçados no email de ódio da extrema-direita já andam com proteção da polícia

Há pelo menos três dirigentes da Frente Unitária Antifascista (FUA) que são alvo de proteção policial do Corpo de Segurança Pessoal da PSP. Foram os próprios ativistas a admitir ao Expresso que as autoridades os colocaram sob proteção, poucos dias depois de terem recebido um email com ameaças de morte enviadas por militantes da extrema-direita. São eles Jonathan Costa, Vasco Santos e Luís Lisboa. Além destes, Danilo Moreira, também membro da FUA, disse apenas que já está “em contacto recorrente” com as autoridades sobre a questão. Rita Osório, dirigente da FUA também ameaçada, confirmou ao Expresso que até à manhã desta sexta-feira ainda não tinha recebido resposta das autoridades em relação ao pedido de proteção pessoal que efetuou.

