Covid-19: Em tempos de pandemia o que devemos comer?

Entre os nutricionistas, o ponto de partida é consensual: não existe neste momento nenhuma evidência que permita dizer que um determinado alimento ou suplemento ajuda a prevenir ou a tratar a covid-19. Mas dito isto, todos concordam que uma alimentação equilibrada e variada, em que estão presentes diferentes nutrientes, é importante para o normal funcionamento do sistema imunitário, ou seja, das nossas defesas contra a doença.

É por entenderem que a diversidade é fundamental que tanto a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, como o diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e consultor da Direção-Geral da Saúde (DGS), Pedro Graça, recusam a ideia de que existem “superalimentos”, se forem entendidos como alimentos mais eficazes do que outros no fortalecimento do sistema imunitário. “Em alturas como esta é muito fácil surgirem crenças e mitos alimentares”, alerta Alexandra Bento. “Começamos a ouvir falar mais de produtos, como curcuma ou gengibre. Como se o consumo de um só alimento fosse suficiente”, concorda Pedro Graça. Para ambos, a diversidade é a chave de qualquer dieta. E nela têm de estar, logo à partida, frutas e hortícolas.

