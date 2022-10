Operação de retirada de idosos em Vila Real terminou de madrugada

Somente às cinco da manhã deste sábado chegou ao fim a operação de transferência de 53 idosos com Covid-19 do Lar Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, para o Trofa Saúde Hospital.

Classificada pelo presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, como "a maior operação sanitária de sempre" realizada no concelho, a transferência começou na sexta-feira às 20h25 e mobilizou cerca de 50 operacionais, entre bombeiros, PSP, Cruz Vermelha Portuguesa, Exército e Proteção Civil e um total de 25 viaturas. As duas primeiras ambulâncias que transportavam os idosos saíram do lar pelas 21h15, escoltadas pela polícia e a operação foi dada como concluída às 05h00.

No lar foi confirmada a infeção de 88 pessoas, entre residentes e colaboradores. Há uma semana foi detetado o primeiro utente com o novo coronavírus no Lar de Nossa Senhora das Dores, localizado no centro da cidade e na terça-feira mais 20 casos positivos foram confirmados. Na, sexta-feira foi divulgado que o número de infetados tinha chegado aos 88, entre funcionários e utentes.

Depois da evacuação, o Exército vai realizar este sábado um trabalho de limpeza e desinfeção do lar, preparando-o para voltar a receber os residentes, mas devido à cadeia de contacto identificada na unidade, a câmara acionou desde terça-feira o plano de emergência municipal.