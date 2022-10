Cientistas avisam: haverá novo ciclo de quarentena até ao final do ano

Os portugueses vão permanecer fechados em casa durante as próximas semanas para proteção de todos contra o ataque do novo coronavírus. E o que vai acontecer a seguir? O vírus continuará a circular e só vai parar de se propagar quando a maioria das pessoas tiver sido infetada, demore o tempo que demorar. Por outras palavras, o confinamento terá de voltar a repetir-se.

O novo coronavírus é inédito entre a humanidade, mas não deixa de ser um vírus. E como todos os vírus que emergem, só será estancado quando existir uma barreira de defesa: ou uma vacina, que ainda vai demorar meses a chegar, ou a imunidade de grupo, que só é alcançada depois de a maior parte das pessoas ter sido infetada. Sabem também os cientistas que se este coronavírus pandémico for semelhante aos coronavírus comuns, a capacidade humana de resistência não será para a vida, mas apenas para meio ano.

