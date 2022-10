SNS vai continuar sem oferta dentária e oftalmológica

Partiu um dente ou suspeita que precisa de usar óculos e não tem como pagar um médico privado, onde pode recorrer? Não pode. Terá de esperar por uma consulta com o médico de família e depois pela referenciação para o especialista hospitalar. Por outras palavras, na melhor das hipóteses vai ter acesso à reparação dentária ou à correção visual meio ano depois. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem este ano mais dinheiro, mas vai continuar a não garantir a assistência mínima necessária em cuidados dentários e oftalmológicos.

O Governo garante que no Orçamento do Estado para a Saúde em 2020 estão previstas verbas para reforçar a saúde oral e visual, sucessivamente apregoadas como apostas pelo primeiro-ministro durante as discussões no Parlamento, mas quem está no terreno afirma que não consta nada de concreto.

A aposta em dentistas e oftalmologistas fora da rede pública é a solução à vista. "Em ambos os casos, é mais rápido aproveitar as redes no sector privado do que duplicar a capacidade”, garante o economista de Saúde Pedro Pita Barros.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções existentes e tenha acesso a todos os artigos