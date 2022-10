Saúde com orçamento 'homeopático'

No próximo ano, os centros de saúde e hospitais públicos vão ter mais verbas para prestarem cuidados aos portugueses. O Governo vai voltar a reforçar a dotação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), desta vez em mais 942 milhões de euros, mas o valor continuará a ser uma dose diluída do valor que seria necessário para tratar o subfinanciamento crónico de que padece o Serviço Nacional de Saúde.

Segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2020, o SNS terá 9.955 milhões de euros para funcionar. A verba servirá sobretudo para aumentar a produtividade, isto é, assegurar mais consultas, cirurgias e todos os restantes atos assistenciais. Na semana passada, em Conselho de Ministros, já havia sido referido um aumento de 800 milhões de euros para esta rubrica.

A par, serão igualmente asseguradas dotações para investimentos, desde logo 102 milhões de euros já no próximo ano para cinco novos hospitais e para a nova ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto. O Governo garante, como já tinha feito na semana passada, que irá contratar mais de oito mil novos profissionais de saúde, embora com incentivos que os médicos, por exemplo, já fizeram saber que são insuficientes.