"Comida de Imigrante": o restaurante que acaba de abrir a um quarteirão da Casa Branca

Um restaurante chamado "Immigrant Food" (comida de imigrante) abriu a um quarteirão da Casa Branca, na própria Pennsylvania Avenue. Além de comida de fusão, propõe aos clientes um conjunto de atividades que vão desde visitas a centros de detenção de imigrantes até aulas de inglês e outras formas de apoio às pessoas que chegam à América em busca de refúgio ou de uma vida melhor.



Um dos fundadores, Peter Schechter, tem pais que nasceram na Alemanha e na Áustria. Durante as suas atividades como consultor político em Washington, foi ficando progressivamente chocado com o discurso cada vez mais duro em relação aos imigrantes nos Estados Unidos.



O restaurante é a sua resposta. Inicialmente não era para ficar tão perto da Casa Branca, mas as localizações antes pensadas não se puderam concretizar, e ele acabou por ficar num lugar onde é bastante provável que tenha clientes que trabalham na administração Trump.



Se isso acontecer, eles poderão saborear de forma particularmente direta as culturas de países que o atual ocupante da presidência costuma menosprezar, em especial africanos e latinoamericanos, por vezes juntos na mesma taça (há nove "taças de fusão" no menu).



Notando que os imigrantes se encontram profundamente envolvidos em todas as fases da indústria alimentar americana, desde a produção à distribuição e ao serviço, Schechter disse, segundo a CNN: "Esta não é a América que reconheço. Tornou-se normal maltratar, sentir que podemos falar de alto com os imigrantes, como se eles não fossem bons para este país. Eles têm sido a base do crescimento e da vibração".



"Este país tem sido sempre e sempre e sempre grande por causa dos imigrantes", conclui. Embora reconhecendo que Washington D.C. é um lugar privilegiado para a chamada "gastroadvocacia", a ideia é estender o conceito a outras zonas do país.