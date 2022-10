Cancro: “Quem tem gente conhecida orienta-se. Quem não tem fica à mercê”

O Serviço Nacional de Saúde não está a garantir o melhor tratamento aos doentes com cancro, nem sequer um tratamento por igual. Responsável pela área do cancro no Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte e presidente do Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos, Luís Costa reitera a denúncia feita pelo grupo de especialistas há uma semana sobre a recusa do Infarmed de dar fármacos inovadores que podem salvar a vida a doentes com cancro.

O professor acusa o Governo de esconder em argumentos pseudotécnicos o que é uma decisão política: o plafond da Saúde. Afinal, o que pode e quer o país pagar?