Justiça arquiva 94% dos casos de corrupção

No primeiro semestre deste ano, apenas 17 denúncias de corrupção deram origem a acusações do Ministério Público. Só em seis por cento dos processos abertos pela Justiça é que os investigadores conseguiram reunir provas para levar o caso a julgamento. Há queixas que são simplesmente infundadas ou falsas, casos muito difíceis de investigar que não levam a nada mas, sobretudo, falta de meios da Polícia Judiciária e do próprio Ministério Público.

O presidente do sindicato do MP diz que a PJ “está no osso” e que não há magistrados suficientes para constituir equipas nos casos mais complexos. Marcelo exige mais meios e não vai largar o tema. O investigador Luís Sousa diz que Governo faz “conversa fiada” quando promete prioridade na próxima legislatura.