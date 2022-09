Conferência internacional traz a Lisboa “elite mundial de exploradores e cientistas”

Para discutir temas como exploração espacial, conservação da natureza e dos oceanos e alterações climáticas, Lisboa acolherá em julho alguns dos mais reputados cientistas, investigadores e exploradores do mundo. O Global Exploration Summit (GLEx) acontecerá entre os dias 3 e 5 de julho, estando já confirmadas várias presenças.

Entre elas, adianta a organização em comunicado, contam-se Alan Stern, líder da missão New Horizons para Plutão da NASA; James Garvin, que chefiou o programa de exploração de Marte da NASA; Linda Elkins-Tanton, líder da Psyche Mission da NASA; e também Laurence Bergreen, historiador especialista na primeira viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães.

“Participam ainda no GLEx especialistas em ambiente e alterações climáticas como Alexander More da Universidade de Harvard, George Kouronis, repórter em catástrofes naturais, Beverly Goodman, especialista em tsunamis e inundações, Samantha Joye, da Universidade da Georgia, e Tim Jarvis, cientista na área do ambiente e Global Ambassador da WWF”, avança a nota informativa.

A arqueologia e tecnologia serão dois outros temas em destaque no GLEx, que se realizará no auditório da Fundação Champalimaud, na Reitoria da Universidade de Lisboa e no Oceanário de Lisboa.

Entre o painel de oradores estarão Fabien Cousteau, neto do investigador oceânico Jacques-Yves Cousteau e a exploradora polar Liv Arnesen.

Com organização do The Explorers Club de Nova Iorque e do Expanding World, e o apoio principal do Turismo de Portugal, o GLEx tem já prevista uma segunda edição, em 2021, a realizar também em Portugal.