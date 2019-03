"A dor e a humilhação manifestam-se mais quando lhe beliscam o ego do que quando agridem a soco uma mulher": as reacções a Neto de Moura

Bruno Nogueira está entre as figuras públicas que Neto de Moura ameaça processar, mas, ao Expresso, o humorista reage com ironia: "Aparentemente, segundo Neto de Moura, a dor e a humilhação manifestam-se mais quado lhe beliscam o ego do que quando agridem a soco o tímpano de uma mulher".

O humorista é co-autor, com João Quadros, do programa "Tubo de Ensaio", que também já tinha reagido na rede social twitter com uma promessa, em jeito de desafio: "Estamos mesmo arrependidos de só ter feito este. Para a semana fazemos mais".

A notícia avançada este sábado pelo jornal Expresso também levou Mariana Mortágia a reagir nas redes sociais: "Um juiz machista que coloca em causa a segurança das mulheres não deixa de ser um juiz machista que coloca em causa a segurança das mulheres só porque se ofende que digam que é um juiz machista que coloca em causa a segurança das mulheres", comentou Mariana Mortágua na sua página na rede social Twitter.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, durante uma visita a Amarante, também se pronunciou sobre o juiz Neto de Moura. "Eu acho que o juiz Neto de Moura vai ter de processar a maioria do país, porque neste país as pessoas sabem que a violência doméstica é um crime e as sentenças do juiz Neto de Moura tentam legitimar e atenuar a violência doméstica, humilhando mulheres, e isso é inaceitável", afirmou, citada pela Lusa.

"O que grave é que alguém como Neto Moura continue a ser um juiz. Eu acho que, com todo o respeito pela separação de poderes, a magistratura tem de olhar para este caso, porque Neto Moura continuar a produzir as sentenças que tem produzido é um insulto a todos os magistrados deste século", afirmou ainda Catarina Martins.

Recorde-se que o advogado do juiz Neto de Moura, Ricardo Serrano Vieira, disse ao Expresso estar a analisar publicações nas redes sociais e artigos de opinião na comunicação social. "O objetivo é processar todos os que extravasaram os limites da liberdade de expressão", declarou.