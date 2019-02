Escolas públicas de Lisboa fora das 10 primeiras do ranking nacional

Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Viseu, Braga, Leiria. Todos estes distritos apresentaram nos exames nacionais do secundário de 2018 uma média superior à de Lisboa. De um ano para o outro, o distrito caiu do segundo para o sétimo lugar. E a capital deixou de ter qualquer representante entre as dez escolas públicas com médias mais altas, o que nunca tinha acontecido na história dos rankings.

Não é que as escolas estatais de Lisboa e arredores tenham tido quedas bruscas — as oscilações em algumas secundárias habituadas a aparecer no início da tabela rondam os 0,5 valores numa escala até 20. Mas outras escolas de pequenas e médias cidades têm vindo a melhorar os resultados, galgando posições no ranking. Foi assim que surgiram novos protagonistas, como a Tomáz Pelayo, em Santo Tirso, a Secundária da Trofa, ou a Artur Gonçalves, em Torres Novas. Todas se estreiam no top 10 do ranking do Expresso para as escolas públicas — que tem em conta apenas aquelas onde se realizaram 100 ou mais provas do secundário.