“Acabar com as propinas agora seria altamente populista”

Manuel Heitor defende que é preciso reduzir as despesas das famílias com filhos no ensino superior, mas lembra que nessa fatura o alojamento e transportes pesam muito mais. E que é aí que se tem de intervir, bem como no alargamento da ação social. Acabar com as propinas em Portugal só num cenário em que o ensino obrigatório fosse estendido até aos 21 anos. E esse dia ainda está muito longe. No ano em que passam duas décadas sobre a assinatura da Declaração de Bolonha, que marcou o início da construção de um Espaço Europeu do Ensino Superior, Manuel Heitor diz que muito mudou para melhor no sistema português. Mas falta modernizar a forma como se ensina.

Entre os objetivos definidos na Declaração de Bolonha quais foram alcançados?

Conseguiu-se alargar a participação no ensino superior, introduzir as formações curtas através dos politécnicos, aumentar a mobilidade de estudantes na Europa e, sobretudo, a participação na formação pós-graduada.