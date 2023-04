Uma doce Páscoa, e a moda em tons pastel

É uma tendência que combina na perfeição com esta altura do ano. Os tons pastel continuam a encantar pela alegria e tranquilidade que transmitem e nesta Primavera o seu charme estende-se ainda a mais peças e estilos. Já não se limitam à roupa minimalista e delicada, a looks mais ingénuos. Pelo contrário, os pastéis ganham também terreno na alta-costura, em peças mais irreverentes, justas e decotadas, com brilhos e aplicações, em vestidos elegantes e sumptuosos, fugindo assim à sua fama de tendência ‘bem-comportada’. Na roupa masculina, estes tons adocicados tingem todo o tipo de visuais, dos corporativos aos mais festivos, incluindo o chamado casual wear.

Como usar os tons pastel? A grande novidade da temporada é que eles vão ser mais sociáveis, abandonando o look total puro. Ou seja, não vai usar o mesmo tom dos pés à cabeça, vai usar vários tons da mesma cor, combinar peças lisas com padrões e até padrão com padrão. Vai também brincar com diferentes texturas.