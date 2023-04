Parques temáticos: explorámos os bastidores da Disneyland Paris e mostramos os principais parques europeus

De manhã cedo, e num silêncio que contrasta com o burburinho constante dos visitantes, nas ruas do backstage, todas elas com nomes de personagens da Disney, a equipa de Axelle já constrói objetos para cenários de peças e de espetáculos. Na oficina da decoração da Disneyland, em Paris, o chão tingido com as tintas das latas que forram as paredes deixam antever o que ali se faz. São 30 pessoas que moldam as peças, depois de verem chegar os desenhos do cenógrafo. Nelas também colocam criatividade, admite a artista, mas segundo algumas regras.

“Os médicos não permitem, por exemplo, que uma peça tenha mais de um quilo e meio ou de três se for para carregar com os dois braços. Os objetos têm de ser muito leves e seguros para os artistas de palco”, explica a francesa num inglês escorreito. É ali a fábrica dos sonhos. Alguns pavilhões escondem grandes carros alegóricos em construção. São centenas de pessoas cuja função é dar vida aos espetáculos e às personagens. Mais invisíveis, mas igualmente indispensáveis, como as que desenham e constroem os 450 trajes diferentes de Mickey e Minnie.