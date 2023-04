Com vontade de conhecer África? Aventura, viagens com tudo incluído e programas de sonho para este ano

É um continente imenso, vibrante, que está mesmo ao lado no mapa. Para uma escapadela até África, a oferta de viagens que se abre aos portugueses é vasta e diversificada. Não é por acaso que os operadores turísticos nacionais floresceram a montar pacotes de férias a preços acessíveis para destinos africanos, que se tornaram populares e até hoje são best-sellers.

Na África de maior proximidade há uma série de destinos que se mantêm na ‘moda’ e com forte procura dos portugueses, tendo este ano uma oferta reforçada. O destaque é Cabo Verde, onde os operadores continuam a apostar em programas baseados em voos charters ou regulares para a ilha do Sal ou da Boa Vista, resultando nas viagens ao exterior mais baratas do mercado (desde €500 por semana com tudo incluído, em compra atempada).