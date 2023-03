A primavera convida a passeios: estes são os produtos essenciais para levar o bebé à rua

Não é raro, em países como a Noruega, a Finlândia ou a Islândia, ver carrinhos com bebés a dormirem ao relento, mesmo com temperaturas negativas. A tradição nórdica de deixar os bebés a dormir na rua assenta na crença de que expô-los a baixas temperaturas, desde que bem agasalhados, os ajuda a tornar mais resistentes ao frio. Além disso, os nórdicos recordam que o ar é mais limpo no exterior e acreditam que as crianças dormem mais e melhor em ambientes frescos.

Em Portugal a realidade é diferente. “Temos tendência para resguardar os nossos bebés”, nota Cátia Neves, consultora na indústria de puericultura há mais de duas décadas. “Se chove um bocadinho, não saímos. Se está frio, também não. E Portugal nem sequer é um país frio.”