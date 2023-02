Há lampreia? Tirando esta, nem por isso. Época arranca com escassez de peixe

O único peixe cujo modo de confeção se encontra descrito na primeira compilação de receitas de que há registo em Portugal, o “Caderno da Infanta Dona Maria”, é a lampreia. Nessa época, século XVI, os produtos do mar eram consumidos sobretudo pela plebe, já que a nobreza dava primazia à carne. A lampreia era uma exceção — presença habitual em banquetes reais por toda a Europa, teve até direito, uns séculos antes, de constar na causa de óbito do rei Henrique I de Inglaterra: a surfeit of lampreys, ou excesso de lampreias.

Este ano, porém, o monarca dificilmente correria esse risco. Porque o cenário global é precisamente o contrário: escassez de lampreias. Uma escassez tal que, mais do que nunca, transformou o ciclóstomo num produto de luxo, ao alcance de poucos. Não só é preciso conhecer quem esteja a conseguir ir ao mercado adquirir alguns exemplares, como estar disposto a pagar preços que se aproximam dos €200 o quilo para se deliciar com a sua textura firme, mas delicada, e o seu sabor meio férreo, meio carnal, a que só um adjetivo faz, verdadeiramente, jus: indescritível.