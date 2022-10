O Halloween está aí: o país sucumbiu à influência norte-americana quase por completo

Não há muito tempo ainda era comum ver grupos de crianças de porta em porta, com sacos de pano do pão, a pedir os Santinhos ou o Pão-por-Deus. Numa aldeia chamada Comenda, escondida no Alto Alentejo, a cantilena que antecedia o peditório resume o porquê das oferendas: “Senhora, dê-me os Santos, por alma dos seus defuntos, que lá estarão na Santa Cruz, para sempre amém Jesus.”

Com as devidas idiossincrasias de região para região, a prática repetia-se por todo o país. O peditório era uma das tradições que se cumpriam no Dia de Todos os Santos, que antecede o dos Finados, a 1 e 2 de novembro, respetivamente, de origem católica e celebrado em homenagem aos santos e mártires. Mas o costume foi perdendo força. Poucos o conhecem e menos ainda o praticam. Primeiro desapareceu das cidades e logo se tornou raro nas aldeias. Talvez também porque nas aldeias escasseiam as crianças, que são as que têm direito a tocar às campainhas para pedir. Mas se o Pão-por-Deus perdeu relevância, houve outro ritual que a ganhou: o Halloween.