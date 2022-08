Novas mesas com sabor a verão. Nunca o Algarve soube tão bem

Em 2021, o Cuá Cuá Club fez renascer o antigo T-Clube, na Quinta do Lago. Este verão, passou a integrar um restaurante com assinatura de José Avillez — A Tasca, inspirado no projeto distinguido com uma estrela Michelin, no Dubai. “Pareceu-me ser a escolha perfeita para o Cuá Cuá Club, dado que combina bons produtos portugueses, sabores internacionais e o conceito de partilha com um ambiente de férias. Gosto muito da ideia de conjugar uma boa cozinha com a diversão de um espaço noturno, com música e dança”, explicou o premiado chefe na estreia em terras algarvias. Na ementa destacam-se pratos como o “Tiradito de corvina da nossa costa”, o “Bacalhau em tempura”, as “Gambas com molho de moqueca e lima”, o “Caril de legumes nas brasas”, o “Arroz de carabineiro, caranguejo e amêijoas” ou o “Entrecôte de Wagyu nº 7 com batata trufada”. A Tasca funciona diariamente entre as 18h30 e as 00h30. Já o Cuá Cuá Club, com bar e zona de dança, abre portas pelas 23h e só encerra ao nascer do dia.

“Muito feliz por regressar à praia”, Bernardo Reino, mais conhecido por Gigi, reabriu em maio o mais emblemático restaurante de praia do Algarve, depois das obras que o tornaram “melhor e mais funcional”. Além de uma esplanada maior, balneários e painéis solares, dispõe agora de um bar para bebericar cocktails ao pôr do sol. De resto, as principais razões que tornam emblemática a estrutura de madeira sobre o areal mantêm-se incólumes, inclusive os tradicionais “almoços longos que começam ao meio-dia e acabam quando o último cliente sair”, esclarece Gigi. Com vista para a ria Formosa, “Salada de Peixe”, “Berbigões”, “Conquilhas”, “Lingueirões”, “Carabineiros”, “Santolas”, “Lavagantes”, “Lagostas” e o “Peixe à posta” mantêm-se na ardósia que anuncia a ementa do dia, bem como um generoso “Bife” para partilhar.