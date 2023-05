O final infeliz para Kendall, Shiv e Roman que todos esperavam - eis o fim de "Succession"

O caminho para lá chegar é que nem sempre foi grandioso. Nesta temporada pareceu por vezes que a sala de argumentistas encabeçada por Jesse Armstrong decidiu a certo ponto, simplesmente, atalhar caminho. Rei morto, rei posto, sim, mas entre a morte súbita de Logan Roy e a resolução do conflito – rei posto – passaram-se sete episódios, um tratado de engonhanço, de andar às voltas sem sair do lugar, que é o resultado natural de uma escrita masturbatória, mais interessada em produzir memes na internet e tomar de assalto a secção Trending do Twitter, do que em levar a história avante. E dirá o leitor: mas desde o primeiro episódio de Succession que a escrita é masturbatória. Pois é verdade, caro leitor, o que mudou é que nesta temporada Succession se tornou auto referencial e, com isso, bastante aborrecida. Onde a primeira temporada era um cadáver esquisito, mistela de drama familiar e paródia à vida interior dos muito, mas mesmo muito, muito ricos, com personagens magníficas que adorámos odiar, esta temporada pareceu a tempos parodiar a overdose de privilégio, de traições e de diálogos acutilantes e alucinantes que fizeram desta série um grande sucesso.

Mas nada de aborrecido há no episódio final de Succession. Não há um minuto de engonhanço nos seus quase 90 minutos de duração. A escrita é no osso, com as costuras à vista – com a realização e as interpretações a revelarem-se à altura, como sempre estiveram. Quando Siobhan não evita vangloriar-se perante os irmãos pela iminente vitória, o público sabe – décadas de cinema e televisão ensinaram-no – que algo vai correr mal. E corre. Lukas Mattson mudou de ideias. Já não quer quer Siobhan para ser a CEO para os Estados Unidos. E a culpa é dela e só dela. No início do episódio, Shiv pintou um retrato pouco lisonjeante do seu marido, Tom Wambsgans, parecendo que o estava a tentar defender de um eventual despedimento quando, provavelmente, a intenção dela seria exatamente a oposta. Mas quem diria que “Ele está sempre pronto para chupar a maior pila que houver na sala” é precisamente o que o sueco interpretado por Alexander Skarsgård quereria ouvir?



Mattsson encontrou em Wambsgans a marioneta perfeita. E se assim pensava, convencido ficou depois de insinuar, num jantar a dois, que queria dormir com a sua mulher e mãe do futuro filho, Siobhan – perante a nula reação de Tom, que assim passou com distinção o último teste.