“Rixa”, a nova série da Netflix, usa o humor negro para desconstruir o exagero da raiva humana: nem a crítica nem o público lhe resistem

Aprende-se no código da estrada que sobre o volante devem estar sempre as duas mãos. Mas na prática, em pleno trânsito, muitas são as vezes em que uma delas se descola para repousar sobre a buzina, numa quase exigência que pode, ou não, ser seguida por um insulto transcrito num esbracejar janela fora, com um dedo pouco simpático. As pessoas estão zangadas, e isso é nítido na inscrição feita em pleno alcatrão das estradas. Uma revolta que, na nova série da plataforma de streaming Netflix, ganha dois nomes: Amy Lau, interpretada pela humorista Ali Wong, e Danny Cho, na pele o ator Steven Yeun.