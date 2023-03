Televisão: Em “Extrapolations”, Meryl Streep é uma estrela no fim do mundo

“Extrapolations” é uma série passada num futuro próximo que reserva o papel principal para as alterações climáticas. Estas não formam apenas o cenário, mas assumem o protagonismo num elenco carregado de estrelas como Meryl Streep, Edward Norton, Tobey Maguire, Marion Cotillard, Diane Lane, Matthew Rhys, Kit Harrington ou Sienna Miller. Em oito episódios que contam oito histórias diferentes, mas interligadas, entre 2037 e 2070, a nova série da Apple TV+ extrapola, a partir de dados científicos, alguns cenários sobre como o aquecimento global pode vir a afetar a vida como a conhecemos hoje e como, um pouco por todo o mundo, teremos de nos adaptar a esta realidade que o realizador, argumentista e produtor Scott Z. Burns não considera inevitável, mas bastante provável: “Estas histórias são extrapolações do que pode acontecer se mantivermos este rumo”, diz ao Expresso.

Scott Z. Burns regressa ao ponto de partida. O argumentista e produtor habitual de Steven Soderbergh — para quem escreveu “The Informant”, “Side Effects”, “The Laundromat” e “Contagion”, o filme que parece ter adivinhado a pandemia uma década antes — começou a carreira enquanto produtor de “An Inconvenient Truth”, o documentário com que Al Gore procurava alertar para as causas e consequências do aquecimento global. Pelo meio escreveu outras coisas, como “The Bourne Ultimatum”, e regressou à realização, em 2019, com “The Report”. Agora, passados 17 anos desde o projeto que produziu para Al Gore, Burns prepara-se para estrear na Apple TV+ a sua primeira série original. Os três primeiros episódios de “Extrapolations” chegaram na passada sexta-feira, com os restantes a serem lançados sempre à sexta-feira até 21 de abril.