Depois do fim, “The White Lotus” segue para a Ásia? O tema da próxima temporada foca a religião e a espiritualidade orientais

A série “The White Lotus” é vítima de um sucesso que parece não cessar. O último episódio da segunda temporada já está disponível na plataforma de streaming HBO Max para saciar – ou atiçar - a ansiedade angustiante do público. A narrativa de Mike White, criador do fenómeno, volta a conduzir o grande final por entre lágrimas que escorrem do riso, do choque e da já nostalgia de uma morte previamente anunciada, mas que em nada fazia prever o real desfecho.