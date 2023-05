Teatro: o que fazem um rei e um micro-ondas no 23.º aniversário do FIMFA

Este ano, o FIMFA realiza a sua 23ª edição. Mas quem faz o FIMFA é A Tarumba, e A Tarumba faz este ano 30 anos. Ora, já se sabe que o FIMFA é “o mais importante festival de marionetas e formas animadas de Portugal...”, e mais as inovações, e mais aquilo que ninguém ainda tinha visto nem mesmo sabia que existia; e mais aquilo que as pessoas passam a fazer sem saberem muitas vezes que foi o FIMFA que...; enfim, toda a gente, mas toda mesmo, já sabe isto, e, se não sabe, devia saber. E, como seria de esperar, com o FIMFA e os aniversários, e aquelas almas danadas do FIMFA e da Tarumba que se chamam Luís Vieira e Rute Ribeiro, as coisas este ano são “em grande”. Outra coisa não seria de esperar. E, para serem “em grande”, começam com uma festa, que já foi, no dia 18, ontem, quinta-feira.

