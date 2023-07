Música: De volta a Algés, com rock e algo mais no NOS Alive

Começou por ter dois palcos, com uma mão-cheia de nomes em cada um. Em 2007, o festival que hoje conhecemos como NOS Alive chamava-se Oeiras Alive e prometia agitar o panorama da música ao vivo em Portugal, com uma primeira edição que ofereceu concertos de Pearl Jam, Smashing Pumpkins e Beastie Boys (o primeiro da aclamada banda de hip-hop entre nós). 16 anos volvidos, o festival que chama casa ao Passeio Marítimo de Algés é garantia de nomes grandes do pop-rock e também de uma armada com créditos firmados no circuito alternativo e debutantes em ascensão. A partir de quinta-feira, as dezenas de artistas confirmados distribuem-se pelos dois maiores palcos, o NOS e o Heineken, havendo ainda muito para ver no WTF Clubbing (dedicado à eletrónica), no Coreto (com jovens promessas portuguesas) e no palco Comédia, onde atuam humoristas nacionais.

