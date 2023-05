Música: John Scofield em Portugal, por fim

Aos 71 anos, John Scofield é uma sólida referência no vasto universo da guitarra jazz, um veterano que no seu meio século de carreira tocou com gigantes como Gerry Mulligan, Chet Baker ou Miles Davis — se quisermos dar ao seu vastíssimo currículo a densidade de um simples tweet... — e que, enquanto líder, assinou projetos com outras figuras tão proeminentes quanto Joe Lovano, Steve Swallow ou Pat Metheny. Ao Expresso diz-se “músico de banda”, mas é em solo absoluto que hoje mesmo, 12 de maio, se apresenta ao vivo no Amadora Jazz (Recreios da Amadora, 21h).

“Estou a gostar muito dos espetáculos a solo”, assegura-nos. “Os primeiros foram um pouco intimidantes e solitários, mas agora já estou habituado. O meu looper e eu gostamos bastante. Há muita liberdade nisto, embora adore interagir com outros músicos”, explica, referindo-se ao pedal que lhe permite estabelecer diálogos harmónicos consigo mesmo. Não é, confessa-nos, algo muito fácil para si: “Apesar de não ter conhecimentos técnicos, há algo em ser um guitarrista ‘elétrico’ que me obriga a utilizar a tecnologia. Tenho mexido um pouco com efeitos e pedais desde que estes surgiram no mercado. É tudo material que qualquer pessoa pode comprar numa loja de música. Comparado com muitos dos meus colegas, o meu equipamento é bastante básico”, admite. Não é a ferramenta, parece dizer-nos, é mesmo o artesão...