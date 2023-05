Livros: Política, arte e coronavírus: em que pensa Salman Rushdie

Terceira coleção de ensaios de Salman Rushdie, “Linguagens da Verdade” é menos coesa do que as duas anteriores. Em parte porque boa parte das peças são textos de circunstância: discursos no PEN Club, palestras universitárias... Desde 1989, por razões alheias à sua vontade, Rushdie tornou-se famoso. Após os anos em que viveu escondido, retomou a vida pública com uma intensidade que se traduz em solicitações constantes. As vantagens que isso possa representar são contrabalançadas não apenas pela irritação de muita gente ignorar a sua obra anterior e posterior à fatwa como pelo risco em que continuou a viver — subitamente concretizado no ano passado, quando um ataque num evento público o deixou cego de um olho.

Tudo somado, é um milagre que Rushdie tenha mantido a sua integridade de escritor. Isso deveu-se ao poder das histórias.

