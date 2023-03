Livros: Vladimir Putin, manual de instruções

Doutoranda do Instituto de Estudos Políticos da UCP

Chegou há um mês às livrarias portuguesas o livro “Temos de Falar Sobre Putin”, de Mark Galeotti. O original desta obra não é propriamente novo, tendo a primeira edição sido lançada em 2019. Mas o tema tem-se tornado da maior pertinência, com a guerra na Ucrânia a conferir-lhe uma atualidade renovada. Esta tradução permite, assim, aos leitores do país aceder às considerações de Galeotti, um prestigiadíssimo especialista em assuntos russos, acerca da personalidade Putin e das suas múltiplas pretensões.

Galeotti é um excelente desconstrutor de ideias e mitos socialmente vulgarizados, embora infundados e historicamente descontextualizados — não fosse esta obra subintitular-se “Razões de um Mal-Entendido”. Simultaneamente em desacordo com a simplificação em torno desta figura política, por um lado, e a sua caricaturização, por outro, a tese de Galeotti visa, como o próprio descreve, “apresentar uma imagem das complexidades de Vladimir Putin.” Estas complexidades determinam que não se possa definir o líder russo simplesmente como o saudosista presumido, o mais russo dos russos, ou o ex-KGB, embora, atente-se, tudo isto esteja, em diferentes graus, sincronicamente presente na figura e no pensamento do líder russo. O erro está em isolar cada uma destas facetas concomitantes de Putin, não olhando para o todo.